Rudi Garcia e Francesca Brienza si sono sposati a Roma

Rudi Garcia e Francesca Brienza si sono sposati giovedì 1 maggio a Roma. Le nozze della giornalista e dell'ex allenatore della Roma si sono celebrate nella Capitale, pieno Centro non lontano da piazza Navona, presso la chiesa di San Luigi dei Francesi. I due si sono uniti in matrimonio dopo.

Nozze romane per Rudi Garcia e Francesca Brienza. "Abbiamo rimesso la Chiesa al centro del villaggio", aveva detto l'ex allenatore della Roma e del Napoli e oggi ct del Belgio rifugiandosi in un proverbio francese per dire che la squadra giallorossa si era riappropriata del primato calcistico della Capitale, vincendo il derby 2-0. Ora la Chiesa sarà al centro del matrimonio di Garcia, che convolerà a nozze con la compagna Francesca Brienza, il prossimo 1 maggio a Roma.

Francesca Brienza e Rudi Garcia si sposeranno l'1 maggio a Roma. La giornalista ospite di Monica Setta a 'Storie di donne al bivio' ha svelato alcuni retroscena sulla storia d'amore con l'ex allenatore della Roma e del Napoli e oggi ct del Belgio nata oltre 10 anni fa, nel 2014, a Trigoria.

Rudi Garcia in versione Vasco Rossi per Francesca Brienza dopo il matrimonio. Nella festa di Villa Miani, dopo le nozze celebrate oggi 1 maggio, l'allenatore francese regala un'esibizione canora sulle note di 'Io e te'.

Il matrimonio di Francesca Brienza e Rudi Garcia: romantico abito in pizzo per la sposa - La giornalista Francesca Brienza ha detto sì all'attuale ct del Belgio Rudi Garcia (ex allenatore di Roma e Napoli) ... 🔗fanpage.it

Francesca Brienza e Rudi Garcia si sono sposati: il matrimonio a San Luigi dei Francesi, la festa a Villa Miani, il vestito di Antonio Riva e i 250 invitati (anche vip) - Francesca Brienza e Rudi Garcia hanno detto (di nuovo) sì. Dopo il matrimonio civile lo scorso gennaio a Cannes, ieri (giovedì 1 ... 🔗msn.com

Matrimonio Rudi Garcia e Brienza, dagli invitati Vip al riferimento alla Roma: chi c'era e tutti i segreti - L'allenatore e la giornalista si sono innamorati sui campi di Trigoria nel 2014, quando lui era l'allenatore del club giallorosso ... 🔗corrieredellosport.it