Rubio ' la decisione su Afd è tirannia mascherata'

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha denunciato una "tirannia mascherata" in Germania dopo la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito Afd guidato da Alice Weidel come "estrema destra".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Germania, servizi segreti su AfD: “Partito estremista di destra”, leader Alice Weidel: “Scandalo, decisione politica prima delle elezioni del 6 maggio” - I servizi segreti classificano ufficialmente l’AfD come forza contraria all’ordine democratico: “Ignora la dignità umana”. La reazione del partito: “Manovra del sistema contro l’opposizione” L’AfD è ufficialmente un “partito estremista di destra”. È quanto stabilito dal Bundesverfassungsschut 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Rubio, 'la decisione su Afd è tirannia mascherata' - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha denunciato una "tirannia mascherata" in Germania dopo la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito Afd guidato da Alice Weidel c ... 🔗ansa.it