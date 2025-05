Rubato tutto rabbia e frustrazione Primo Maggio dopo il concerto il vip esplode di rabbia

Il concertone del Primo Maggio a Roma si è infranto bruscamente nelle ore successive, quando alcuni ladri hanno forzato un furgone parcheggiato nei pressi dell'evento. Il colpo ha fruttato agli ignoti una serie di strumenti musicali e valigie, portati via con rapidità e lasciando i musicisti coinvolti nella rabbia e nella frustrazione. L'accaduto è avvenuto nella tarda serata di ieri, poco dopo la conclusione dello show in piazza San Giovanni. Il furto ha colpito una delle band che aveva appena finito di esibirsi sul palco romano, e che ora si trova costretta a fare i conti con la perdita di materiale prezioso non solo dal punto di vista economico, ma anche simbolico e professionale. La vicenda è diventata pubblica grazie a un appello social, in cui si chiede collaborazione per ritrovare almeno parte dell'attrezzatura sottratta.

Furto ai Benvegnù dopo il Concertone del Primo Maggio: “Furgone sfondato, ci hanno rubato gli strumenti. Proviamo rabbia e frustrazione” - Milano, 2 maggio 2025 – “Ieri sera dopo il concertone del primo maggio a Roma dei ladri hanno sfondato il vetro del furgone, rubando alcuni strumenti e valigie ai Benvegnù. Inutile raccontare la rabbia e la frustrazione che proviamo. Stiamo procedendo con la denuncia formale ma se potete in qualche modo aiutarci, confidiamo nell’aiuto di tutti voi. A seguire troverete foto e descrizioni degli strumenti rubati”. 🔗ilgiorno.it

