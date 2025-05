Ruba bottiglie di superalcolici in un supermercato | arrestato 20enne

arrestato un 20enne di origini straniere, ritenuto a seguito degli accertamenti e delle verifiche fin qui svolte, il presunto responsabile di furto aggravato di alcolici in un supermercato di Traversetolo e di porto abusivo di armi o oggetti. 🔗 Parmatoday.it - Ruba bottiglie di superalcolici in un supermercato: arrestato 20enne Nei giorni scorsi, i carabinieri di Langhirano hannoundi origini straniere, ritenuto a seguito degli accertamenti e delle verifiche fin qui svolte, il presunto responsabile di furto aggravato di alcolici in undi Traversetolo e di porto abusivo di armi o oggetti. 🔗 Parmatoday.it

