Royal Family l’appello del principe Harry | Voglio riconciliarmi con mio padre

principe Harry, alla moglie Meghan e ai figli il diritto automatico della scorta durante le visite nel Regno Unito. Una notizia che ha fatto il giro del mondo nel pomeriggio del 2 maggio e che lo stesso secondogenito di re Carlo III ha poi commentato. E a sorpresa, in un'intervista alla Bbc, ha teso la mano alla propria famiglia parlando della sua voglia di riconciliazione. Ha affermato che gli «piacerebbe davvero molto» e che tanto lui quanto il resto della sua famiglia è pronto per la pace.Re Carlo III durante l'ultima visita in Italia al fianco della premier Giorgia Meloni (Imagoeconomica).Il principe Harry: «Spero che mio padre mi ascolterà»Il duca del Sussex, infatti, ha dichiarato: «È una decisione che mi distrugge perché ciò significa che non potrò più venire nel Regno Unito insieme alla mia famiglia, e i miei figli non potranno vedere il mio Paese che amo.

