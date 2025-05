Round Table 6 Forlì nominato il nuovo presidente | è il consulente tecnico commerciale Mattia Bolognesi

Mattia Bolognesi, consulente tecnico commerciale di 32 anni, come nuovo presidente della Round Table 6 Forlì, per l’anno sociale 2025-2026, particolarmente importante poiché si celebrerà il sessantesimo di fondazione della Tavola. La decisione sul nome di Bolognesi è stata assunta. 🔗 Forlitoday.it - Round Table 6 Forlì, nominato il nuovo presidente: è il consulente tecnico commerciale Mattia Bolognesi È stato sceltodi 32 anni, comedella, per l’anno sociale 2025-2026, particolarmente importante poiché si celebrerà il sessantesimo di fondazione della Tavola. La decisione sul nome diè stata assunta. 🔗 Forlitoday.it

La Round Table 6 Forlì dona alla Pediatria cinquanta libri per allenare la logica dei piccoli pazienti - La Round Table 6 Forlì, da sempre molto attenta alle iniziative benefiche sul territorio a sostegno delle fasce più deboli e bisognose della popolazione, in piena conformità con lo spirito dell'associazione, ha donato cinquanta copie di "Mostruosa Mente , libri per allenare la logica e il... 🔗forlitoday.it

La moda social del momento: ci siamo divertiti a creare con l'intelligenza artificiale dipinti in stile Miyazaki di Forlì, ecco il risultato - Impazza in questi giorni sui social la moda della foto rielaborata a mo' di cartone animato. Attraverso infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di ChatGpt, è possibile riprodurre le immagini ispirandosi allo stile dello Studio Ghibli, il celebre studio di animazione... 🔗forlitoday.it

Forlì multato e tribuna chiusa per discriminazione etnica: squalifiche pesanti - Mano pesante del giudice sportivo sul Forlì dopo il match di domenica vinto 3-1, in dieci, col Tuttocuoio. La società è stata multata di 2.200 euro per "avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e discriminatorie per motivi di etnia nei confronti dell’assistente all’arbitro – Abibakr Darwish, il guardalinee che si trovava sotto la tribuna – e, nel corso del secondo tempo, nascosto i palloni a disposizione generando perdita di tempo e un diffuso clima di nervosismo". 🔗sport.quotidiano.net

