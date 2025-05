Rosignano si allaccia abusivamente all' energia elettrica grazie a una prolunga di 26 metri | 55enne denunciato

55enne è stato denunciato per furto aggravato continuato dalla polizia municipale di Rosignano. grazie ad alcune segnalazioni, gli agenti si sono portati nel condominio dove risiede l'uomo e dalla successiva perquisizione è stato scoperto come grazie all'utilizzo di una maxi prolunga di 26. 🔗 Livornotoday.it - Rosignano, si allaccia abusivamente all'energia elettrica grazie a una prolunga di 26 metri: 55enne denunciato Unè statoper furto aggravato continuato dalla polizia municipale diad alcune segnalazioni, gli agenti si sono portati nel condominio dove risiede l'uomo e dalla successiva perquisizione è stato scoperto comeall'utilizzo di una maxidi 26. 🔗 Livornotoday.it

Secondigliano: scoperte case occupate abusivamente, furti di energia e abusi edilizi - Un'operazione straordinaria della Polizia di Stato e Polizia Locale ha portato alla luce numerose irregolarità nel complesso di edilizia popolare di via della Bussola a Secondigliano. I controlli, condotti dalle unità operative Secondigliano, Investigativa Centrale, Tutela Patrimonio, Tutela Edilizia, Nucleo Veicoli Abbandonati e Gruppo

Case occupate abusivamente ed energia elettrica rubata: l'intervento della polizia locale - Case occupate abusivamente, energia elettrica prelevata in modo fraudolento, abusi edilizi reiterati nel tempo: sono solo alcuni dei reati accertati dagli agenti della Polizia locale nel corso di controlli straordinari che hanno interessato il complesso di edilizia popolare di via della Bussola... 🔗napolitoday.it

Si allaccia abusivamente alla rete elettrica e finisce nei guai per non pagare la bolletta - Ha realizzato un allacciamento abusivo alla centralina elettrica della pubblica illuminazione per garantire energia alla propria casa in cui viveva in affitto. E ovviamente, evitare di pagare la bolletta. È così finita nei guai, una donna già nota alle forze dell’ordine, che è stata denunciata dai carabinieri della Stazione di Mesola per il reato di furto aggravato di energia elettrica. L’indagine da parte dei militari dell’Arma era partita a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato alcuni malfunzionamenti nella pubblica illuminazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Rosignano, rubano la corrente ai vicini di casa mentre spacciano nella casa popolare - ROSIGNANO. Spacciavano nella casa popolare dove uno dei due abita e da cui si era allacciato, insieme ad altri due coinquilini si erano abusivamente allacciati con dei cavi “penzolanti” ai ... 🔗msn.com

Si allaccia abusivamente alla rete elettrica e finisce nei guai per non pagare la bolletta - Ha realizzato un allacciamento abusivo alla centralina elettrica della pubblica illuminazione per garantire energia alla propria casa in cui viveva in affitto. E ovviamente, evitare di pagare la ... 🔗msn.com

Rosignano Marittimo, scoperta discarica abusiva - 3 aree site nel comune di Rosignano Marittimo (LI), frazione Vada ... per aver posto in essere una gestione illecita e per aver realizzato una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 🔗lamilano.it