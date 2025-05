Romania domenica ancora al voto per le presidenziali Per i sondaggi in vetta l’estrema destra di Simion

domenica la Romania torna al voto per le elezioni presidenziali. Il primo turno di seggi di novembre, dal quale era uscito vincitore Calin Georgescu, era stato invalidato. Anche questa volta resta favorito un candidato di estrema destra, George Simion

Sondaggi Romania, Georgescu al 45% in vista delle Presidenziali. Dopo l’arresto e l’annullamento del voto guadagna consensi - L’annullamento delle elezioni dopo la sua vittoria e poi l’arresto non hanno scalfito la popolarità del leader indipendente dell’ultradestra rumena e da molti considerato vicino alla Russia, C?lin Georgescu. Mentre il candidato alla presidenza si trova ancora a dover rispondere alle pesanti accuse mosse dalla Procura, le piazze rumene si sono riempite di suoi sostenitori che gridano al golpe e chiedono che gli venga permesso di partecipare alle elezioni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Romania, Georgescu escluso dalle presidenziali - (Adnkronos) – Il candidato filo-russo di destra, Calin Georgescu, non è stato ammesso alle elezioni presidenziali che si terranno in Romania a inizio maggio. Lo riferiscono i media locali, che parlano di incidenti tra i sostenitori di Georgescu e gli agenti dopo la decisione dell'ufficio elettorale centrale di invalidare la candidatura di Georgescu. La decisione […] L'articolo Romania, Georgescu escluso dalle presidenziali proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Germania, sei giorni al voto: tutto sulle elezioni di domenica - (Adnkronos) – La Germania va alle urne domenica 23 febbraio 2025 per rinnovare il Bundestag, la Camera federale. Il voto… L'articolo Germania, sei giorni al voto: tutto sulle elezioni di domenica proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Presidenziali in Romania, il leader della destra Simion favorito nei sondaggi - Romeni al voto: in corsa per le elezioni presidenziali ci sono 11 candidati. La discriminante? Una campagna elettorale divisa tra media tradizionali e informazione online #EuropeNews ... 🔗msn.com

Elezioni La Romania torna al voto per le presidenziali, Simion favorito - In Romania si torna a votare domenica prossima per le elezioni presidenziali, dopo il caos seguito all'annullamento del voto dello scorso novembre vinto a sorpresa al primo turno dall'estremista di de ... 🔗bluewin.ch

Romania,candidato ultradestra Simion favorito alle presidenziali - La Romania, a cinque mesi dal contestato annullamento del primo turno delle presidenziali, vinto a sorpresa a fine novembre dall'estremista di destra Calin Georgescu con l'ombra di pesanti ingerenze r ... 🔗ansa.it