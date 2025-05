Roma violenza sessuale al concerto del 1 Maggio | arrestati tre tunisini

tunisini sono poi stati rintracciati e arrestati nella stessa piazza San Giovanni in Laterano 🔗 Imolaoggi.it - Roma, violenza sessuale al concerto del 1° Maggio: arrestati tre tunisini Tutti e tre senza fissa dimora, isono poi stati rintracciati enella stessa piazza San Giovanni in Laterano 🔗 Imolaoggi.it

Avvicina donne chiedendo sigarette poi prova a baciarle, 29enne arrestato a Roma per violenza sessuale - Un 29enne è stato fermato a Roma per violenza sessuale e lesioni personali ai danni di due donne nei pressi delle stazioni ferroviarie.

Violenza sessuale di gruppo al concerto del 1° maggio: afferrata e palpeggiata dietro le transenne - Una giornata di musica e divertimento si è trasformata in un incubo per una ragazza di 25 anni arrivata dalla Campania per assistere al "concertone" del 1° maggio in piazza San Giovanni, a Roma. Intorno alle 21, tra le esibizioni di Gazzelle e Lucio Corsi, la giovane era in fila insieme ad...

Violenza sessuale su due donne a Roma Termini e Tiburtina, fermato 29enne - I carabinieri hanno fermato un 29enne, accusato di due violenze sessuali a Roma nel giro di poche ore; le vittime aggredite nei pressi delle stazioni Termini e Tiburtina.

Roma, concerto del Primo Maggio: tre arresti per violenza sessuale - Avrebbero molestato una ragazza che era in fila per entrare nell'area riservata del concerto del Primo Maggio, a Roma, in piazza San Giovanni. Per questo tre extracomunitari sono stati arrestati con ...

Molestano ragazza al concertone del Primo Maggio: tre arresti per violenza sessuale - L'aggressione, in mezzo alla folla. La vittima è riuscita a fuggire grazie all'aiuto di un'amica. I responsabili, tre cittadini extracomunitari, fermati poco dopo dalla polizia ...

Tre uomini arrestati per molestie a una ragazza durante il concerto del primo maggio a roma - Durante il concerto del primo maggio 2025 a piazza San Giovanni, roma, tre uomini extracomunitari sono stati arrestati per violenza sessuale grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.