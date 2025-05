Roma un nuovo piano sicurezza per la basilica di Santa Maria Maggiore

Roma, 2 maggio- Hanno raggiunto il picco massimo di circa 70000 transiti di accesso alla basilica di Santa Maria Maggiore nella giornata di ieri.Già dalle ore 06:00 del mattino un nuovo modello organizzativo per la sicurezza della basilica e delle sue aree pertinenziali ha esordito con la nuova geometria varata con ordinanza di servizio del Questore di Roma, tesa a garantire la accoglienza dei numerosi fedeli, che, come già verificatosi ieri, nei prossimi giorni e, ancora, in futuro, saranno attratti dal sito religioso, che, oltre ad ospitare una delle porte sante giubilari, dal 26 aprile ha accolto le spoglie di Papa Francesco.Al fine di gestire i flussi di ingresso in incremento, è stata pianificata la perimetrazione con dispositivi di transennamento mobile lungo tutto il perimetro di piazza dell’Esquilino, utilizzata come bacino di compensazione per i fedeli in attesa, con sistemi di incanalamento destinati ad indirizzare le persone verso i varchi di filtraggio, pur preservando spazi di agibilità e piani di calpestio per i pedoni. 🔗 , 2 maggio- Hanno raggiunto il picco massimo di circa 70000 transiti di accesso alladinella giornata di ieri.Già dalle ore 06:00 del mattino unmodello organizzativo per ladellae delle sue aree pertinenziali ha esordito con la nuova geometria varata con ordinanza di servizio del Questore di, tesa a garantire la accoglienza dei numerosi fedeli, che, come già verificatosi ieri, nei prossimi giorni e, ancora, in futuro, saranno attratti dal sito religioso, che, oltre ad ospitare una delle porte sante giubilari, dal 26 aprile ha accolto le spoglie di Papa Francesco.Al fine di gestire i flussi di ingresso in incremento, è stata pianificata la perimetrazione con dispositivi di transennamento mobile lungo tutto il perimetro di piazza dell’Esquilino, utilizzata come bacino di compensazione per i fedeli in attesa, con sistemi di incanalamento destinati ad indirizzare le persone verso i varchi di filtraggio, pur preservando spazi di agibilità e piani di calpestio per i pedoni. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

