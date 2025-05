Roma si muove qualcosa in difesa | due nomi sul tavolo a Trigoria

Roma sarà inevitabilmente condizionato dalle idee del nuovo allenatore, ma a Trigoria si lavora comunque da settimane per farsi trovare pronti. Alcune valutazioni sono già state fatte, e i primi nomi iniziano a circolare con più insistenza. L'attenzione, in queste ore, si sposta sulla linea difensiva, dove potrebbero esserci movimenti in entrata e in uscita.Un nome nuovo – ma nemmeno troppo – porta in Spagna, al Valencia. Si tratta di Cristhian Mosquera, classe 2004, difensore centrale ormai stabilmente titolare con i "pipistrelli". Cresciuto nel vivaio del club, ha scalato le gerarchie e si è guadagnato un ruolo da protagonista. A meno di 21 anni, è già finito nei radar dei grandi club europei, e il suo nome è tornato anche sul taccuino della Roma.Mosquera, il profilo giusto per la nuova difesa?Mosquera con la maglia del ValenciaLa valutazione del giocatore è in crescita: servono 25-30 milioni di euro per strapparlo al Valencia, e la concorrenza non manca.

