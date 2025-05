Roma Ranieri su ritiro | Nulla può farmi cambiare idea restare sarebbe uno sbaglio

"Nulla potrà farmi cambiare idea sul ritiro. Io amo la mia squadra, i miei colori. Tutto quello che mi porterebbe a fare un altro anno sarebbe egoisticamente uno sbaglio per la Roma. Il nuovo allenatore dovrà avere il tempo per fare un anno da solo e avere la possibilità di conoscere tutto." (Adnkronos) Periodicodaily.com

Bruno Conti: «Vi racconto i miei 70 anni: i giovani, Ranieri e Spalletti, il mio ritiro, Maradona che mi voleva al Napoli e il mio amore per la Roma» - Le parole di Bruno Conti, ex capitano della Roma, sui suoi ricordi nel mondo del calcio con la maglia giallorossa. Tutti i dettagli Sono giorni di festa e di interviste per Bruno Conti che compie 70 anni. Oggi è il turno del Corriere dello Sport con un’intervista che fa scoprire ulteriormente il campione del mondo […] 🔗calcionews24.com

Roma, nuova tegola per Ranieri: Salah-Eddine lascia il ritiro dell’Olanda U21 - Da sempre la pausa per gli impegni delle nazionali è uno dei peggiori nemici per gli allenatori, che spesso perdono una buona parte della rosa, con giocatori anche costretti a viaggi intercontinentali. A preoccupare maggiormente è però sempre il rischio infortuni, con ogni sosta che presenta il conto a diversi club. Dopo il grave problema per Dybala, la Roma sperava di non incappare in altri ko in vista della parte finale della stagione, invece per Ranieri si profila una nuova notizia negativa che riguarda Salah-Eddine. 🔗sololaroma.it

Altro che ritiro: Roma ingannata sotto gli occhi | Ranieri rosso per la vergogna - Altro che ritiro: Roma ingannata sotto gli occhi | Ranieri rosso per la vergogna"> La Roma vola in campo ma fuori qualcosa si muove all’insaputa di tutti: un clamoroso colpo di scena rischia di ribaltare il finale di stagione. Il 2025 della Roma ha assunto i contorni di un piccolo capolavoro. Nonostante i due pareggi consecutivi contro Juventus e Lazio, che hanno lievemente raffreddato l’entusiasmo generale, la squadra di Claudio Ranieri resta imbattuta nel nuovo anno. 🔗napolipiu.com

Roma, Ranieri su ritiro: “Nulla può farmi cambiare idea, restare sarebbe uno sbaglio” - (Adnkronos) – “Nulla potrà farmi cambiare idea sul ritiro. Io amo la mia squadra, i miei colori. Tutto quello che mi porterebbe a fare un altro anno sarebbe egoisticamente uno sbaglio per la Roma. Il ... 🔗sardegnareporter.it

Roma, Ranieri: «Decide Friedkin quando annunciare l'allenatore. Nuovo stadio? In Italia c'è troppa burocrazia, è una vergogna» - Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Fiorentina. Il mister ha messo in guardia i suoi ragazzi: «Sono un'ottima squadra». Poi non ... 🔗msn.com

Ranieri: “Roma, tutti bene tranne Dybala. Nulla più di Leicester” - Le parole dell'allenatore giallorosso in vista dello scontro diretto contro i Viola: "Lotta Champions dipende dalla freschezza della squadra e dagli episodi che arrivano" ... 🔗tuttosport.com