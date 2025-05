Roma Ranieri | "Dovbyk non è un acquisto sbagliato ma deve migliorare Annuncio allenatore? Decide Friedkin"

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Roma, ten Hag in visita a Trigoria. Ieri cena con Ranieri e Hummels - Il weekend calcistico è passato in archivio e la Roma deve voltare definitivamente pagina. I giallorossi hanno impattato per 1-1 con la Juventus, in una partita dalle mille emozioni che rimanda però il discorso qualificazione in Champions League alle prossime uscite. La squadra sta rimanendo sulla retta via in questo inizio 2025, grazie alla prova di ogni singolo elemento della rosa a disposizione di Claudio Ranieri. 🔗sololaroma.it

Piovono conferme, i Friedkin e Ranieri hanno deciso: illustre addio a Roma - La stagione della Roma è stata piuttosto deludente ma negli ultimi tempi sono cambiate davvero tante cose. La stagione della Roma quest’anno è stata letteralmente a due facce, un’annata piuttosto deludente e i tifosi si aspettavano ben altro. Questo almeno per la prima fase dove il club ha dovuto fare i conti con le difficoltà di Daniele De Rossi e Ivan Juric che so costati addirittura due mesi in pochi mesi. 🔗tvplay.it

Ranieri su Dovbyk: "Non è un acquisto sbagliato". Poi sul mercato estivo... - Il tecnico giallorosso si è espresso circa l'attaccante ucraino: "Io credo ancora in lui. Quando prendi il capocannoniere della Liga hai fatto tanto" ... 🔗ilromanista.eu

Roma, Ranieri: "Dovbyk non è un acquisto sbagliato, ma deve migliorare. Annuncio allenatore? Decide Friedkin" - Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Fiorentina. Il mister ha messo in guardia la squadra: `Sono un`ottima squadra che. 🔗calciomercato.com

Calcio: Ranieri 'Dovbyk non è un acquisto sbagliato' - Dovbyk? Io ancora ci credo, è un giocatore che ha fatto notevoli progressi e ha ancora tanti margini. Non è un acquisto sbagliato, quando prendi il capocannoniere della Liga non può esserlo. Poi c'è c ... 🔗msn.com