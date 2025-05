Roma passeggera ossessionata da germi e Covid atterra a Fiumicino con tuta monouso guanti doppia mascherina e occhiali protettivi - VIDEO

passeggera indossava, ossessionata dal contrarre il Covid Scene insolite all’aeroporto di Fiumicino, dove una passeggera ha attirato l’attenzione delle autorità per un comportamento giudi 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Roma, passeggera “ossessionata da germi e Covid” atterra a Fiumicino con tuta monouso, guanti, doppia mascherina e occhiali protettivi - VIDEO La donna è stata fermata dalla polizia per un controllo, insospettita per l’inusuale abbigliamento che laindossava,dal contrarre ilScene insolite all’aeroporto di, dove unaha attirato l’attenzione delle autorità per un comportamento giudi 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Esplode un computer sulla metro A a Roma: la batteria prende fuoco nella borsa di una passeggera - Panico sulla banchina della metro A a Termini, quando nella serata di ieri è scoppiato un piccolo incendio causato dalla batteria surriscaldata di un computer, che una passeggera aveva in borsa. A spegnere le fiamme gli agenti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione Gianicolense e contestualmente lavori su un fabbricato a piazza Flavio Biondo per questa ragione nella giornata di domani e fino alle 7:30 di domenica mattina le linee tranviarie 3:08 saranno sostituite integralmente da bus sempre domani tra le 7 e le 18 devi 11 linee i dettagli su romamobilita. 🔗romadailynews.it

Mancini trascinatore, N’Dicka vale 30 milioni: la Roma riparte dalla difesa - Giorni preziosi per Ranieri per preparare la sua Roma ad un rush finale da paura, fatto di tanti scontri al vertice cruciali per la corsa alla prossima Champions League. Il tecnico studia nuove soluzione per sostituire Dybala, ma la certezza da cui potrà ripartire è senza dubbio la difesa. I numeri messi in mostra oggi da Il Messaggero sono piuttosto eloquenti: 13 gol subiti in 17 partite di Serie A da quando Sir Claudio siede sulla panchina giallorossa, laddove con Juric erano stati 14 in 8, uno score fondamentale nella rincorsa al 4° posto. 🔗sololaroma.it

Ne parlano su altre fonti

Roma, passeggera “ossessionata da germi e Covid” atterra a Fiumicino con tuta monouso, guanti, doppia mascherina e occhiali protettivi - VIDEO. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, passeggera “ossessionata da germi e Covid” atterra a Fiumicino con tuta monouso, guanti, doppia mascherina e occhiali protettivi - VIDEO - Scene insolite all’aeroporto di Fiumicino, dove una passeggera ha attirato l’attenzione delle autorità per un comportamento giudicato “anomalo”. Nel video pubblicato dal programma televisivo “Stop Bor ... 🔗informazione.it