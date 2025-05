Roma Metro A ferma | uomo scende sui binari e blocca parte della tratta

Roma, Metro A ferma: uomo scende sui binari e blocca parte della tratta proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Roma, Metro A ferma: uomo scende sui binari e blocca parte della tratta Al momento il servizio è parzialmente interrotto tra Termini e Arco di Travertino, mentre i treni viaggiano senza ostacolo tra Termini e BattistiniL'articolosuiproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Metro Linea 2 ferma a Napoli un’ora per un uomo sui binari in galleria: arriva la Polfer - Metro Linea 2 ferma per un'ora alle 13,40 a causa della presenza di un uomo sui binari tra Montesanto e Amedeo. Intervenuta la Polfer.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Metro A di Roma ferma su tutta la linea: soccorsa una persona - Treni fermi oggi pomeriggio lungo la linea A della metropolitana di Roma, per le operazioni di soccorso ad una persona. Il servizio è temporaneamente sospeso sull'intera tratta in entrambe le direzioni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

«L’uomo nell’ascensore, il coltello, le botte: così ho rischiato uno stupro nel mio condominio a Roma» - «Non dormo più da quella sera. Non faccio altro che ripensare a quell’incubo. I medici volevano darmi più giorni di prognosi, ma io gli ho chiesto di poter tornare al lavoro il prima possibile». A parlare è Marta, una ragazza che abita non lontano da viale Marconi a Roma. Domenica sera ha rischiato di essere violentata nell’ascensore del condominio in cui vive. «Come tutte le sere, stavo tornando a casa dopo il turno al ristorante del Centro dove lavoro. 🔗open.online

Ne parlano su altre fonti

Roma, Metro A ferma per la presenza di un uomo sui binari. Ecco cosa è successo; Malore sulla metro A di Roma, morto un uomo di 67 anni. Treni fermi e passeggeri costretti a scendere; Metro A di Roma ferma tra Termini-Battistini, bus sostitutivi attivati a causa del malore di un passeggero; Roma, un uomo si getta sotto la metro: è in ospedale in gravi condizioni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Roma, Metro A ferma per la presenza di un uomo sui binari. Ecco cosa è successo - La linea della Metro A di Roma è attualmente ferma a causa della presenza di un individuo non autorizzato sui binari. Non è al momento chiaro a che altezza si trovi l'uomo, anche ... 🔗msn.com

Un uomo è sceso sui binari ed è entrato in galleria. Interrotta per mezz'ora una tratta della metro A - Il servizio sospeso momentaneamente tra Repubblica e Arco di Travertino. Sul posto la polizia ... 🔗romatoday.it

Metro A di Roma ferma su tutta la linea: soccorsa una persona - Treni fermi oggi pomeriggio lungo la linea A della metropolitana di Roma, per le operazioni di soccorso ad una persona ... 🔗fanpage.it