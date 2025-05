Romadailynews.it - Roma, l’incubo di “Shpalman” torna ancora, questa volta al The Village Parco de’ Medici

Colpisce solo donne, le segue fino alla macchina e agisce nel momento esatto in cui stanno per salire a bordo. Il misterioso uomo noto sui social come “” continua a imperversare nella Capitale dal 2021, senza che le autorità siano riuscite finora a fermarlo.Un fenomeno inquietante e grottesco che da quasi quattro anni si ripete in diverse zone di. Secondo numerose testimonianze raccolte anche sui social – in particolare sulla seguitissima pagina Welcome to Favelas – un uomo,non identificato, si aggira nei parcheggi e nei pressi di luoghi molto frequentati da ragazze giovani. Il suo modus operandi è tanto assurdo quanto costante: attende che le vittime arrivino all’auto, le segue con discrezione, e nel momento in cui stanno per aprire lo sportello, lancia i propri escrementi all’interno dell’abitacolo, o li spalma su maniglie, sedili e cruscotto. 🔗 Romadailynews.it