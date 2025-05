Roma Fulvio Collovati in ESCLUSIVA | Vittoria a San Siro strameritata Champions aperta La prossima stagione? Serve un numero Uno in panchina

La 34esima giornata di questa esaltante Serie A 2024-2025, ha visto la Roma imporsi in maniera decisa a San Siro sull'Inter di Simone Inzaghi. Vincendo a Milano grazie alla rete dell'argentino Matias Soulè, sempre più protagonista in questo finale di stagione, i giallorossi hanno collezionato il diciottesimo risultato utile consecutivo, fondamentale per sognare ancora la Champions League.Se a novembre scorso la compagine Romanista galleggiava pericolosamente nei bassifondi della classifica, ora si ritrova, incredibilmente, a lottare per un posto nell'Europa che conta a quattro giornate dal termine. E il merito è solo di Claudio Ranieri, che ha saputo rivitalizzare una squadra che sembrava ormai essersi smarrita. Per analizzare al meglio la recente Vittoria contro l'Inter e il momento d'oro della squadra guidata dall'allenatore testaccino, abbiamo chiesto un parere ad una storica bandiera del calcio italiano, un campione del mondo di Spagna '82, ancora oggi dolcemente legato al suo passato in giallorosso: Fulvio Collovati.

