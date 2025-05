Roma Fontana di Trevi illuminata per gli Internazionali di tennis

Fontana di Trevi illuminata di giallo, turchese, viola e rosa è quello che turisti e curiosi si sono ritrovati davanti questa sera. Una colorazione test che riguarda un videomapping realizzato in collaborazione con la Federtennis: a svelare parte della sorpresa è un video social dell'assessore al Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma.

