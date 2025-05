Roma-Fiorentina scontro diretto all’Olimpico | Ranieri ritrova Nelsson e Saud Soulé candidato MVP

Archiviato il prestigioso successo contro l'Inter a San Siro per 1-0, la Roma si prepara a vivere un altro snodo fondamentale nella corsa Champions. Domenica 4 maggio, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico andrà in scena il big match contro la Fiorentina, con le due squadre separate da appena un punto in classifica (giallorossi a 60, viola a 59). Una sfida da dentro o fuori, considerando anche lo scontro diretto tra Bologna e Juventus, che inevitabilmente toglierà punti ad almeno una delle concorrenti.

Infermeria: buone notizie per Ranieri

La squadra si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, dove Ranieri ha potuto sorridere grazie a due recuperi importanti: Victor Nelsson e Saud Abdulhamid sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo un lungo stop.

