Roma-Fiorentina Ranieri in conferenza | Non abbiamo pressioni Il presidente deciderà quando annunciare il nuovo allenatore

Roma dal ritorno in campo, per la prima di 4 finali utili al raggiungimento del fatidico obiettivo Champions League. Domenica 4 maggio alle ore 18:00, i giallorossi ospiteranno la Fiorentina in una sfida che mette in palio tre punti cruciali per il quarto posto. Alle 12:30, Ranieri risponderà alle domande dei cronisti dalla sala stampa di Trigoria per presentare la partita. Segui la conferenza stampa LIVE su SololaRoma.it.13 minuti fa2 Maggio 2025 12:48 12:48Ha parlato con Shomurodov del suo futuro?"Lui è già fondamentale per quest'anno, per l'impegno che mette. Va sempre a cento all'ora, e questo è il mio modo di pensare il calcio. È un ragazzo d'oro, poi certo qualcosa sbaglia. Ma non si risparmia mai. Anche i tifosi credo che siano contenti di come si impegni".

Lecce-Roma, domani alle 13:00 la conferenza stampa di Ranieri - La Roma si prepara a scendere in campo dopo la sosta per le nazionali. Al rientro dalla pausa, i giallorossi saranno ospiti del Lecce nell'anticipo della trentesima giornata di campionato, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 al Via del Mare. La squadra di Claudio Ranieri andrà alla ricerca della settima vittoria consecutiva, con l'obiettivo di continuare a rincorrere il quarto posto, l'ultimo disponibile per la qualificazione in Champions League, che ad oggi dista solamente quattro punti.

Athletic Bilbao-Roma, la conferenza di Ranieri LIVE - La giornata di oggi è di vigilia per la Roma. I giallorossi dovranno limare ogni tipo di dettaglio, infatti, in vista della gara di domani 13 marzo con l'Athletic Bilbao, in programma alle 18:45 allo stadio San Mamés. Una partita estremamente delicata, per raggiungere i quarti di finale. Segui con noi la conferenza stampa di Claudio Ranieri, che presenterà il duello con i baschi insieme a Paulo Dybala.

DIRETTA Derby Lazio-Roma, Ranieri in conferenza stampa LIVE - Il tecnico giallorosso a due giorni dalla stracittadina che può quasi decidere una stagione, nel pieno della scelta del nuovo allenatore Ci siamo. Due giorni al derby della capitale, attesissimo, tra Lazio e Roma che inevitabilmente rischia di decidere la stagione o comunque di mettere una mattonella enorme nella corsa all'Europa. E sarà l'ultima stracittadina di Claudio Ranieri, che vuole sicuramente mantenere la percentuale del 100% di vittorie contro i biancocelesti.

