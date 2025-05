Roma-Fiorentina probabili formazioni | la scelta su Saelemaekers

Roma, in vista di un finale di stagione tutto da vivere. I giallorossi sembrano aver compiuto il tanto atteso salto di qualità e vedono all’orizzonte il 4° posto, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo difficile ma non impossibile da centrare, se si pensa che mancano quattro giornate. La prima delle ultime finali andrà in scena domenica 4 maggio alle ore 18:00 con la Fiorentina, in quel dello stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro una delle dirette concorrenti per l’Europa.La Viola è reduce dalla sconfitta per 2-1 nella semifinale d’andata di Conference League con il Real Betis e Claudio Ranieri è consapevole che serva una prestazione di carattere, contro un cliente ferito nell’orgoglio. 🔗 Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, probabili formazioni: la scelta su Saelemaekers La vittoria per 1-0 con l’Inter ha dato ulteriore slancio alla, in vista di un finale di stagione tutto da vivere. I giallorossi sembrano aver compiuto il tanto atteso salto di qualità e vedono all’orizzonte il 4° posto, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo difficile ma non impossibile da centrare, se si pensa che mancano quattro giornate. La prima delle ultime finali andrà in scena domenica 4 maggio alle ore 18:00 con la, in quel dello stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro una delle dirette concorrenti per l’Europa.La Viola è reduce dalla sconfitta per 2-1 nella semifinale d’andata di Conference League con il Real Betis e Claudio Ranieri è consapevole che serva una prestazione di carattere, contro un cliente ferito nell’orgoglio. 🔗 Sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma-Como, probabili formazioni: Da Celik a Rensch, la scelta sulla trequarti - Poche ore al ritorno in campo della Roma, nell’ennesimo test utile per confermare le ottime sensazioni date in questo 2025. All’orizzonte un Como che sarà avversario certamente più tosto rispetto alle ultime uscite in campionato, la squadra probabilmente più in forma ed in fiducia in questo periodo insieme ai giallorossi. Giallorossi però che possono contare su un’Olimpico da mesi arma in più per i propri successi, ed anche domani, alle 18:00, sarò pronto a spingere i ragazzi di Ranieri verso la vittoria. 🔗sololaroma.it

Lazio-Roma, probabili formazioni: la scelta su Pellegrini - Archiviato il pareggio per 1-1 con la Juventus, la Roma ha davanti a sé una vera e propria settimana di fuoco. I giallorossi sono riusciti a mettere in cascina un punto prezioso contro una diretta concorrente per la qualificazione in Champions League, dimostrando di poter competere ad alti livelli. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via e provare ad avvicinarsi ulteriormente al 4° posto. 🔗sololaroma.it

Roma-Como, probabili formazioni: Baldanzi dal 1?, la scelta su Rensch - Una delle squadre che ha iniziato meglio il 2025 è senza ombra di dubbio la Roma. I giallorossi, infatti, sono la squadra che ha collezionato più punti dall’1 gennaio, davanti a club come Napoli ed Inter che stanno lottando per lo Scudetto. Claudio Ranieri è stato chiaro: serve continuare su questa strada, che appare quella giusta per rinascere una volta per tutte. La prossima tappa del cammino dei capitolini sarà all’Olimpico con il Como, più nello specifico domenica 2 marzo alle 18:00. 🔗sololaroma.it

Ne parlano su altre fonti

Roma-Fiorentina: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming; Probabili 35ª: dubbio Vlahovic, Anguissa c'è, Lautaro ko; Roma-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla: Ranieri conferma le due punte?; Pioli, l’avventura con l’Al Nassr è finita? L’indiscrezione dall’Arabia Saudita. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming - I giallorossi continuano la loro caccia al quarto posto distante solo due punti. Ranieri punta ancora su Dovbyk e rispolvera Saelemaekers ... 🔗romatoday.it

Roma-Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A Roma-Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la gara valevole ... 🔗calcionews24.com

Roma-Fiorentina formazioni, dove vederla in tv e streaming - La Roma ospita la Fiorentina dopo la vittoria di San Siro contro l`Inter. Prosegue la rincorsa al quarto posto per entrambe le squadre che sono divise da un solo. 🔗calciomercato.com