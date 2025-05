Roma-Fiorentina arbitra Chiffi | Mazzoleni al Var

Roma ospiterà la Fiorentina allo stadio Olimpico nel match in programma domenica 4 maggio alle ore 18:00.Roma-Fiorentina, la designazione arbitraleLa Lega Serie A ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 35ª giornata del Campionato di Serie A 202425 in programma da venerdì 2 maggio a lunedì 5. Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigerà la gara tra Roma e Fiorentina , in programma domenica 3 maggio aprile alle 18:00. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Di Gioia, con Arena IV Ufficiale. Al VAR ci sarà Mazzoleni, con Pezzuto come AVAR. 🔗 Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, arbitra Chiffi: Mazzoleni al Var Ci stiamo avvicinando alla trentacinquesima giornata di Serie A, snodo decisivo per la corsa alle coppe europee, in particolare per la Champions League. Laospiterà laallo stadio Olimpico nel match in programma domenica 4 maggio alle ore 18:00., la designazioneleLa Lega Serie A ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 35ª giornata del Campionato di Serie A 202425 in programma da venerdì 2 maggio a lunedì 5. Sarà Danieledella sezione di Padova a dirigerà la gara tra, in programma domenica 3 maggio aprile alle 18:00. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Di Gioia, con Arena IV Ufficiale. Al VAR ci sarà, con Pezzuto come AVAR. 🔗 Sololaroma.it

