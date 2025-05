Roma Conclave | si attendono ancora quattro cardinali Smentita la notizia sul malore di Parolin

Conclave alla quale erano presenti oltre 180 cardinali , dei quali più di 120 elettori. Tanti i temi trattati fra i quali l' evangelizzazione al centro del pontificato di Papa Francesco; la Chiesa comunione fraterna evangelizzatrice ; la necessità di comunicare il Vangelo, particolarmente ai giovani; le Chiese d'Oriente, la loro.

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Preparativi per il Conclave: Roma pronta per l'elezione del nuovo Papa - "Il conclave ha la sua particolarità: non sappiamo quando ci sarà un evento che in pochissimo tempo richiamerà decine di migliaia di persone in un luogo. Dobbiamo essere pronti fin dal primo giorno a gestire l'evento clou più importante. Non sapendo quando avverrà l'elezione e quando potrà esserci l'intronazione, abbiamo fatto tante ipotesi, anche considerando che tra due domeniche potrebbe esserci l'Angelus con un nuovo papa e questo richiederà una serie di servizi particolari. 🔗quotidiano.net

Verso il Conclave che deciderà il futuro della Chiesa - Il racconto da San Pietro - Il Conclave è il principale evento spirituale della Chiesa cattolica ma è anche un cruciale appuntamento politico: un gioco di alleanze, influenze, strategie. Conservatori e progressisti, favoriti e o ... 🔗la7.it

Verso il conclave: quattro i cardinali veneti a Roma - Sono quattro i porporati veneti che parteciperanno al conclave per l'elezione del prossimo pontefice. Si tratta del cardinale Pietro Parolin, 70 anni, vicentino di Schiavon, segretario di Stato ... 🔗rainews.it