Roma Concerto del 1 maggio 25enne molestata e palpeggiata mentre era in fila arrestati tre tunisini senza dimora per violenza sessuale

arrestati hanno un'età compresa tra i 24 e i 22 anni Si è svolto ieri a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, il tradizionale Concerto del Primo maggio. Sul palco diversi artisti per l'evento, da Elodie ad Achille Lauro fino ai Patagarri e a Gabry Ponte. Nella serata però anche un e 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Roma, Concerto del 1° maggio, 25enne molestata e palpeggiata mentre era in fila, arrestati tre tunisini senza dimora per violenza sessuale I trehanno un'età compresa tra i 24 e i 22 anni Si è svolto ieri a, in piazza San Giovanni in Laterano, il tradizionaledel Primo. Sul palco diversi artisti per l'evento, da Elodie ad Achille Lauro fino ai Patagarri e a Gabry Ponte. Nella serata però anche un e 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

