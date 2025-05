Roghi nelle campagne foggiane della nuova ' Terra dei fuochi' | abbandonati e incendiati due tir carichi di rifiuti

rifiuti, ancora fuoco. La notte scorsa, sulla strada provinciale 24, due Tir carichi di immondizia sono stati abbandonati e poi incendiati, liberando nell’aria fumi tossici e velenosi. Ai lati della carreggiata, chilometri di campi coltivati: grano, ortaggi, frutta che, contaminati. 🔗 Foggiatoday.it - Roghi nelle campagne foggiane della nuova 'Terra dei fuochi': abbandonati e incendiati due tir carichi di rifiuti Ancora, ancora fuoco. La notte scorsa, sulla strada provinciale 24, due Tirdi immondizia sono statie poi, liberando nell’aria fumi tossici e velenosi. Ai laticarreggiata, chilometri di campi coltivati: grano, ortaggi, frutta che, contaminati. 🔗 Foggiatoday.it

"Alimentano l'islamizzazione". La nuova tendenza delle scuole di visitare le moschee - Dalle scuole elementari fino alle prime classi superiori, diversi istituti piemontesi e liguri hanno visitato le moschee e dialogato con gli imam, il tutto pubblicizzato sulle cronache locali 🔗ilgiornale.it

Nuova ricerca sui “manufatti” di Marte, uno studioso è certo: sono alieni (ma i dubbi sono tanti) - Rieccoci. Ciclicamente torna la storia di possibili civiltà aliene su Marte. Stavolta è il Daily Mail a rilanciare in esclusiva le dichiarazioni di George J. Haas, fondatore e principale ricercatore del gruppo di ricerca su Marte noto come The Cydonia Institute. Nel suo nuovo libro, “The Great Architects of Mars” (I Grandi Architetti di Marte), Haas ha analizzato decine di foto di strutture sulla superficie marziana, arrivando a una conclusione certa: sono artificiali. 🔗cultweb.it

Nico Gonzalez, nuova vita: il quarto ruolo può essere quello giusto per lui e per la Juventus - Si è fatto in quattro. Cioè: in quattro ruoli. Nico Gonzalez, al nono mese, non ha ancora partorito un vero e proprio senso logico al suo... 🔗calciomercato.com

