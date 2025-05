Rockstar Games ritarda GTA | lancio a maggio 2026 con Vice City e protagonista Lucia

Rockstar Games ha recentemente diffuso un breve comunicato sul proprio sito web, scusandosi per i ritardi nello sviluppo e annunciando una nuova finestra di lancio prevista per maggio 2026. Il messaggio evidenzia il grande coinvolgimento e l'entusiasmo che il pubblico dimostra nei confronti di un nuovo progetto Grand Theft Auto e sottolinea . L'articolo Rockstar Games ritarda GTA: lancio a maggio 2026 con Vice City e protagonista Lucia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nessuno in Rockstar Games credeva nell’uscita di GTA 6 a fine 2025, rivela un noto giornalista - L’annuncio del rinvio di GTA 6 al 26 maggio 2026 ha colto molti fan di sorpresa, ma non chi lavora dentro Rockstar Games. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg, nessuno tra le sue fonti all’interno dello studio credeva davvero che un’uscita nell’autunno del 2025 fosse possibile. “Troppo lavoro, tempo non sufficiente, e un chiaro desiderio di evitare il crunch più brutale”, ha spiegato. 🔗game-experience.it

GTA 6, niente trailer 2 ma Rockstar Games ha deciso di promuovere il film di Danny Dyer - I fan di GTA 6 continuano ad attendere con impazienza il secondo trailer, ma Rockstar Games non sembra avere fretta di rilasciarlo. Dopo il primo video di dicembre 2023, tutto tace, e le varie speculazioni sulle possibili date di uscita del nuovo trailer si sono rivelate infondate. Tuttavia, Rockstar non è rimasta completamente in silenzio: recentemente ha deciso di promuovere Marching Powder, una commedia britannica diretta da Nick Love con Danny Dyer come protagonista. 🔗game-experience.it

GTA 6 è stato rinviato, Rockstar Games ha annunciato la data di uscita ufficiale - L’attesa sarà ancora lunga. Dopo mesi di speculazioni, Rockstar Games ha finalmente annunciato la data ufficiale di uscita di GTA 6: il gioco arriverà sugli scaffali il 26 maggio 2026. Un rinvio rispetto alle previsioni iniziali, che ha sicuramente sorpreso i fan, ma l’annuncio è stato accompagnato da parole sincere e un chiaro impegno da parte del team di sviluppo. La casa madre ha voluto prendersi tutto il tempo necessario per offrire un titolo degno del nome “GTA”. 🔗game-experience.it

Su questo argomento da altre fonti

GTA 6: Uscita annunciata ma esce nel tardo 2026 - Rockstar Games ha annunciato con una comunicazione ufficiale che il tanto atteso Grand Theft Auto VI uscirà il 26 maggio 2026. Una data che segna uno slittamento rispetto alle aspettative iniziali dei ... 🔗techgaming.it

Gta 6 uscirà nel 2026. Scusate se avevo ragione (e voi che mi avete insultato no) - Nel maggio 2026 GTA 6 dovrebbe finalmente comparire tra noi come un’apparizione mariana con grafica in 8K. Intanto ai detrattori dico: ora potete cortesemente andare a scaricare un aggiornamento della ... 🔗msn.com

Gta 6 rinviato definitivamente al 2026, ma c'è la data di uscita ufficiale: quando arriverà il sequel di Rockstar Games - Brutte notizie per gli appassionati di videogiochi, Gta 6 slitta definitivamente all'anno prossimo. Il sequel della celebre saga targato Rockstar Games era il gioco più atteso dell'anno ma, la casa di ... 🔗corrieredellumbria.it