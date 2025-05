Rocciatore ferito sulla Montagna Spaccata | messo in salvo dalla capitaneria di porto

Rocciatore in difficoltà è stato soccorso nella giornata di ieri, giovedì 1 maggio, lungo la costa della Montagna Spaccata. L'allarme è arrivato intorno alle 13 e ha immediato attivato il personale della motovedetta Sar Cp 856 della capitaneria di porto di Gaeta che si è diretta sul luogo. 🔗 Latinatoday.it - Rocciatore ferito sulla Montagna Spaccata: messo in salvo dalla capitaneria di porto Unin difficoltà è stato soccorso nella giornata di ieri, giovedì 1 maggio, lungo la costa della. L'allarme è arrivato intorno alle 13 e ha immediato attivato il personale della motovedetta Sar Cp 856 delladidi Gaeta che si è diretta sul luogo. 🔗 Latinatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Spaccata in macelleria, il sangue del ladro ferito sulla vetrina. Il bottino? La cassa vuota e un prosciutto - Brutta sorpresa per il titolare della macelleria 'Cesena Carni' che si trova in via Carlo Cattaneo, nella zona dell'Ippodromo. Intorno alla mezzanotte due malviventi hanno fatto irruzione nella macelleria. In questo periodo di vendita di agnello per la Pasqua piuttosto magro è stato il bottino... 🔗cesenatoday.it

Tenta la spaccata in pieno centro: ladro ripreso dalle telecamere, ecco il video - TRIESTE - Alto, capelli curati, indossa abiti distinti e scarpe alla moda. E' questo l'identikit della persona sulla quarantina che, qualche minuto dopo la mezzanotte, ha tentato di sfondare l'ingresso di uno studio di fisioterapia in via Madonna del mare. Continua a leggere l'articolo a questo... 🔗triesteprima.it

Prende fuoco la canna fumaria: nessun ferito - Ieri sera 7 aprile all'ora di cena i vigili del fuoco sono interventi per un principio d'incendio di una canna fumaria di un'abitazione singola in via Marconi, a Tombolo nell'alta padovana. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse dal distaccamento volontario... 🔗padovaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

Rocciatore ferito sulla Montagna Spaccata, salvato dalla Capitaneria di Porto di Gaeta; Rocciatore ferito sulla Montagna Spaccata: messo in salvo dalla capitaneria di porto; Un giovane rocciatore soccorso alla montagna spaccata di gaeta dopo una caduta con ferita al piede. 🔗Ne parlano su altre fonti

Rocciatore ferito sulla Montagna Spaccata, salvato dalla Capitaneria di Porto di Gaeta - (foto d’archivio) GAETA – Un rocciatore è rimasto ferito ieri mentre scalava la Montagna Spaccata a Gaeta. Il ragazzo è riuscito a dare l’allarme e alle 13 circa si è mossa la macchina dei soccorsi co ... 🔗radioluna.it

Un giovane rocciatore soccorso alla montagna spaccata di gaeta dopo una caduta con ferita al piede - Un ragazzo di 27 anni ferito durante una scalata alla montagna spaccata di Gaeta viene salvato grazie al coordinamento tra Capitaneria di Porto di Gaeta, motovedetta CP 856 e soccorsi medici a Formia. 🔗gaeta.it