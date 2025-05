Robert Downey Jr pubblica le foto dal set di Avengers | Doomsday in compagnia del resto del cast!

Robert Downey Jr. pubblica le foto dal set di Avengers: Doomsday in compagnia del resto del cast!Per annunciare l’inizio ufficiale delle sue riprese e per celebrare i “cugini” Thunderbolts* che sono arrivato oggi nelle sale americane, Robert Downey Jr. ha pubblicato delle foto dal set di Avengers: Doomsday, dove si trova in questo momento in compagnia di una serie di volti molto ben noti ai fan Marvel.Nelle immagini, in cui l’attore si congratula con la squadra del film di , compaiono anche: Chris Hemsworth, Channing Tatum, Simu Liu, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Wilston Duke e Anthony Mackie, tutti annunciati nel cast di Avengers: Doomsday durante la famosa live di 5 di inizio di marzo. View this post on InstagramA post shared by Robert Downey Jr. 🔗 Jr.ledal set diindeldel!Per annunciare l’inizio ufficiale delle sue riprese e per celebrare i “cugini” Thunderbolts* che sono arrivato oggi nelle sale americane,Jr. hato delledal set di, dove si trova in questo momento indi una serie di volti molto ben noti ai fan Marvel.Nelle immagini, in cui l’attore si congratula con la squadra del film di , compaiono anche: Chris Hemsworth, Channing Tatum, Simu Liu, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Wilston Duke e Anthony Mackie, tutti annunciati neldidurante la famosa live di 5 di inizio di marzo. View this post on InstagramA post shared byJr. 🔗 Cinefilos.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vertigo: il remake del film di Alfred Hitchcock con Robert Downey Jr. è ufficialmente in programma - È in arrivo un remake di Vertigo di Alfred Hitchcock, e lo scrittore Steven Knight ritiene di essere “un idiota” a cercare di adattare il film classico. L’amato thriller psicologico del 1958 è stato considerato da molti non solo uno dei migliori film di Hitchcock, ma anche uno dei più grandi di tutti i tempi. Questo status di classico ha cementato il film come uno dei titoli intoccabili di Hollywood, e molti pensano che nessun potenziale seguito potrebbe mai essere all’altezza delle alte aspettative dell’originale. 🔗nerdpool.it

La fama, la droga e la rinascita (grazie al vero amore): Robert Downey Jr. compie 60 anni - Robert Downey Jr. soffia su 60 candeline. Festeggiamo l’attore-icona Marvel in 10 curiosità su amori, successi e miracoli: dalle dipendenze che devastarono le sue relazioni alla scuola di balletto, da quel flirt con Marisa Tomei al primo appuntamento con la moglie Susan 🔗vanityfair.it

Mister Movie | Avengers: Doomsday – Robert Downey Jr. Torna Come Doctor Doom? Prime Immagini! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Le riprese di Avengers: Doomsday sono iniziate! Rivelazioni dal set e il possibile ruolo di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom. 🔗mistermovie.it

Ne parlano su altre fonti

Avengers: Doomsday, come potrebbe tornare Robert Downey Jr. nel MCU?; Fabrizio Corona, Gianluca Grignani e Robert Downey Jr: le celebrità e il racconto della lotta contro le dipend; L’uomo dietro la maschera: Robert Downey Jr torna nell’MCU. È la scelta giusta?; Robert Downey Jr. ha reso alla moda il look di un classico villain Marvel. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Robert Downey Jr., il dandy di ammaccature e rinascite - Fu Robert Downey Sr., attore e regista underground, a fargli calcare sin da piccolo i set e a trasmettergli l’amore per il cinema, a modo suo. Quando Jr. aveva appena 9 anni, lo portò a vedere La ... 🔗iconmagazine.it

Avengers, Robert Downey Jr. interpreterà quattro nuovi ruoli nel MCU? Le indiscrezioni che esaltano i fan - Gli ultimi clamorosi rumor sembrano anticipare un coinvolgimento ancora più ampio dell'attore, e non sarebbe il solo Dopo la prima sconvolgente infornata di nomi annunciati nelle scorse settimane che ... 🔗informazione.it

La fama, la droga e la rinascita (grazie al vero amore): Robert Downey Jr. compie 60 anni - Robert Downey Jr. spegne 60 candeline. Quella del divo di Hollywood è la parabola di un bad boy che ha sfiorato il baratro prima di risorgere dalle ceneri. Una saga di caduta e redenzione ... 🔗vanityfair.it