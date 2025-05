Robert De Niro e la figlia transgender | Non vedo quale sia la questione

Ilfogliettone.it - Robert De Niro e la figlia transgender: “Non vedo quale sia la questione” Robert De Niro ha espresso alla Cnn il suo amore incondizionato per la figlia Airyn, che di recente ha fatto coming out come donna transgender: “Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non so quale sia il problema. Amo tutti i miei figli”.L’attore, due volte premio Oscar, ha voluto rendere pubblico il proprio sostegno nei confronti della figlia, 29 anni, nata dalla relazione con la modella afroamericana Toukie Smith. Airyn è una dei sette figli dell’attore e ha vissuto lontano dai riflettori fin dall’infanzia.Robert De Niro e la figlia AirynIn un’intervista rilasciata alla rivista Them, Airyn ha raccontato il suo percorso di affermazione di genere, spiegando che già dalla scuola media aveva iniziato a esprimere la propria identità femminile attraverso vestiti, acconciature e atteggiamenti. 🔗 Con parole semplici ma cariche di affetto,Deha espresso alla Cnn il suo amore incondizionato per laAiryn, che di recente ha fatto coming out come donna: “Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, ora amo e sostengo Airyn come mia. Non sosia il problema. Amo tutti i miei figli”.L’attore, due volte premio Oscar, ha voluto rendere pubblico il proprio sostegno nei confronti della, 29 anni, nata dalla relazione con la modella afroamericana Toukie Smith. Airyn è una dei sette figli dell’attore e ha vissuto lontano dai riflettori fin dall’infanzia.Dee laAirynIn un’intervista rilasciata alla rivista Them, Airyn ha raccontato il suo percorso di affermazione di genere, spiegando che già dalla scuola media aveva iniziato a esprimere la propria identità femminile attraverso vestiti, acconciature e atteggiamenti. 🔗 Ilfogliettone.it

