Ritrovo abituale di persone pericolose | bar in piazza a Castello chiuso per 5 giorni

Ilpiacenza.it - «Ritrovo abituale di persone pericolose»: bar in piazza a Castello chiuso per 5 giorni «Risse, aggressioni, presenza costante di soggetti pregiudicati e coinvolgimento diretto di uno dei gestori in episodi di violenza». Lo affermano i carabinieri di Piacenza parlando del quadro «che ha portato i militari della stazione di Castelsangiovanni a all’applicazione dell’articolo 100 del. 🔗 Ilpiacenza.it

