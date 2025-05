Ritrovato morto l’uomo disperso dal 28 aprile a Caprona

VICOPISANO – Si sono concluse in maniera tragica le ricerche dell'uomo di 73 anni iniziate nella giornata di lunedì nella zona della Caprona, nel comune di Vicopisano. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco, rimasto attivo h24 fino ad oggi, e l'intervento del nucleo cinofilo hanno consentito il ritrovamento del corpo ormai esanime dell'uomo. Le operazioni di recupero si sono concluse nella serata di oggi (2 maggio) con tecniche di derivazione speleoalpinistiche.Le ricerche erano partite da via delle Cave a Caprona nel Comune di Vicopisano. Era stato allestito un furgone Ucl (Unità di comando locale) dal quale sono state coordinate le ricerche che vedono impegnate squadre ordinarie insieme ad esperti Tas (topografia applicata al soccorso), un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco Arezzo, piloti di droni e l'unità cinofila.

