Ritorno a Las Sabinas debutta la nuova soap di Rai Uno | trame puntate dal 6 al 9 maggio 2025

nuova soap spagnola Ritorno a Las Sabinas debutterà su Rai Uno martedì 6 maggio. Con un ritardo di 24 ore (inizialmente la messa in onda della prima puntata era prevista per lunedì 5) dovuto agli eventi luttuosi legati alla morte di Papa Francesco, la nuova telenovela è pronta a prendere il posto lasciato dal finale de Il Paradiso delle Signore. I protagonisti di questa avvincente soap ci terranno compagnia nel daytime feriale estivo dalle 16 alle 16:50. Cosa accadrà nei primi episodi, in onda dal 6 al 9 maggio? Scopriamolo insieme.Ritorno a Las Sabinas, trame primi episodi: le sorelle Molina tornano a casaLe anticipazioni Ritorno a Las Sabinas rivelano che nelle prime puntate assisteremo al Ritorno a casa delle sorelle Molina, Gracia e Paloma. Le due ragazze – rimaste lontano a lungo al loro paese d'origine – dovranno fare Ritorno a Manterana per assistere il padre malato.

RITORNO A LAS SABINAS: LA NUOVA SOAP DELL’ESTATE DI RAI1 ARRIVA DALLA SPAGNA - “Ritorno a Las Sabinas” verso il pomeriggio estivo di Rai1. Niente Turchia, la Rai ha messo gli occhi sulla serie spagnola di Disney+ come sostituta estiva de “Il Paradiso delle Signore”. Creata da Eulàlia Carrillo per Disney+, è la prima serie daytime spagnola prodotta per una piattaforma di streaming. Ha debuttato su Disney+ lo scorso 11 ottobre e si è conclusa il 10 gennaio. Il blog di Davide Maggio svela che la Rai sta trattando i diritti di “Regreso a Las Sabinas”. 🔗bubinoblog

Ritorno A Las Sabinas, Nuova Soap Opera Rai: Cast, Trama, Quando Inizia! - Rai1 punta su una nuova soap per l’estate: si tratta di Ritorno a Las Sabinas, serie spagnola targata Disney+ ricca di passioni e segreti. Scopri tutti i dettagli! Rai1 punta su una nuova fiction estiva: in arrivo un’emozionante soap spagnola? Con l’autunno destinato ad accogliere il ritorno de Il Paradiso delle Signore, Rai1 non resta a guardare e sembra pronta a lanciare una nuova fiction estiva pensata per conquistare il cuore del pubblico affezionato alle storie d’amore e agli intrighi appassionanti. 🔗uominiedonnenews.it

