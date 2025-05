Rissa con accoltellamento a due passi dalla stazione | quattro denunciati

Rissa è stata fra due tunisini e altrettanti pakistani. Tutti e quattro sono stati denunciati a piede libero. La polizia ha fatto luce sull’accoltellamento avvenuto la sera dello scorso 25 aprile in corso Umberto, a poche decine di metri dalla stazione di Brindisi, al culmine di una. 🔗 Brindisireport.it - Rissa con accoltellamento a due passi dalla stazione: quattro denunciati BRINDISI – Laè stata fra due tunisini e altrettanti pakistani. Tutti esono statia piede libero. La polizia ha fatto luce sull’avvenuto la sera dello scorso 25 aprile in corso Umberto, a poche decine di metridi Brindisi, al culmine di una. 🔗 Brindisireport.it

