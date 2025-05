Rischio caduta cavo elettrico chiusa via Nomentana

cavo elettrico dai lampioni a Rischio caduta su via Nomentana, all'altezza di viale Regina Margherita, che ha comportato dalla mattinata di venerdì 2 maggio la messa in sicurezza dell'area. Sul posto gli agenti della polizia locale del gruppo II Sapienza. Per consentire le operazioni del. 🔗 Romatoday.it - Rischio caduta cavo elettrico, chiusa via Nomentana Undai lampioni asu via, all'altezza di viale Regina Margherita, che ha comportato dalla mattinata di venerdì 2 maggio la messa in sicurezza dell'area. Sul posto gli agenti della polizia locale del gruppo II Sapienza. Per consentire le operazioni del. 🔗 Romatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le bevande zuccherate associate a un rischio di cancro del cavo orale cinque volte maggiore: i dati sulle donne - Bere una o più bevande analcoliche zuccherate è stato associato a un rischio quasi cinque volte superiore di sviluppare tumori del cavo orale nelle donne. Fino a qualche tempo questa forma di cancro era molto più comune tra gli uomini che tra le donne, ma negli ultimi anni il tasso di incidenza è in aumento anche nella popolazione femminile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Vento forte e danni: alberi a rischio caduta a Villa Carrara - Alberi pericolanti a Villa Carrara, dove il forte vento ha rischiato di buttare giù gli arbusti. L'area, dunque, è stata temporaneamente chiusa al pubblico, per consentire la messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco, a tutela della pubblica incolumità. Sul posto, stamattina, anche la... 🔗salernotoday.it

Salerno, parco giochi dell’Arbostella chiuso per rischio caduta alberi - Salerno – Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato un’ordinanza, pubblicata sull’albo pretorio del Comune, che dispone la chiusura del parco giochi situato all’interno del Parco Arbostella. La decisione è stata presa a seguito di controlli agronomici effettuati dall’Ufficio Verde Pubblico, i quali hanno evidenziato la presenza di alberature a rischio schianto nel quartiere. Motivazioni della chiusura Le operazioni di messa in sicurezza delle alberature lungo la pubblica via sono già in corso, tuttavia nel parco giochi sono stati individuati undici alberi potenzialmente pericolosi. 🔗zon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rischio caduta cavo elettrico, chiusa via Nomentana; Primo maggio: aggrediscono ragazza durante concerto, tre arresti per violenza sessuale; Piazza Sapri: Al via rimozione dei pini pericolanti, saranno sostituiti con altri alberi; Un albero cade sui manifestanti che protestano per gli abbattimenti: due feriti al parco del Meisino. 🔗Ne parlano su altre fonti

Roma: rischio caduta cavo elettrico, chiuso tratto di via Nomentana - Questa mattina, a causa del rischio di caduta di un cavo elettrico dai lampioni della luce siti sulla via Nomentana, altezza di viale Regina Margherita, gli agenti della polizia locale di Roma Capital ... 🔗radiocolonna.it

Rischio caduta cavo elettrico, chiusa via Nomentana - L'interdizione, all'altezza di viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra Corso Trieste e Porta Pia, in entrambi i sensi di marcia ... 🔗romatoday.it

Sicurezza a rischio: un cavo USB-C contraffatto può svuotarvi il conto - Spendere meno talvolta può non essere sinonimo di vantaggio per l’utente. Leggi l'articolo originale >> Sicurezza a rischio: un cavo USB-C contraffatto può svuotarvi il conto ... 🔗msn.com