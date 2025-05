Riprodursi in modi strani e fantasiosi ha permesso agli squali di sopravvivere per centinaia di milioni di anni

squali e razze si riproducono in tanti modi diversi, alcuni anche piuttosto fantasiosi, come la partenogenesi e le uova "multiple". Questa incredibile diversità potrebbe essere stata la chiave del successo evolutivo di questi antichi animali, che nuotano nei nostri oceani da centinaia di milioni di anni. 🔗 A differenza di altri animali,e razze si riproducono in tantidiversi, alcuni anche piuttosto, come la partenogenesi e le uova "multiple". Questa incredibile diversità potrebbe essere stata la chiave del successo evolutivo di questi antichi animali, che nuotano nei nostri oceani dadidi. 🔗 Fanpage.it

L’asse Macron-Modi sul nucleare rilancia la partnership India-Francia - L’India e la Francia hanno rafforzato la loro cooperazione nel settore nucleare con un accordo per lo sviluppo congiunto di piccoli reattori modulari, una tecnologia considerata essenziale per la sicurezza energetica e la transizione ecologica. L’annuncio è arrivato dopo l’incontro tra Narendra Modi ed Emmanuel Macron a Parigi del 10 febbraio scorso, segnando un ulteriore […] Continua a leggere The post L’asse Macron-Modi sul nucleare rilancia la partnership India-Francia appeared first on InsideOver. 🔗it.insideover.com

Francia, Macron e Modi inaugurano un nuovo consolato indiano a Marsiglia - (LaPresse) Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno inaugurato mercoledì un nuovo consolato indiano a Marsiglia. All’inizio della giornata avevano reso omaggio ai soldati indiani morti durante la prima guerra mondiale nel cimitero di Mazargues. 🔗lapresse.it

Modi-Trump, Usa e India per la partnership globale - Il presidente Donald Trump e il primo ministro indiano Narendra Modi avranno Pechino nel mirino mentre si incontrano oggi per risolvere dispute su commercio e una vicenda legata agli immigrati irregolari, che potrebbero mettere alla prova il loro rapporto privilegiato. È arrivato poche ore fa l’indiano, negli Usa dopo una tappa strategica a Parigi (ospite dell’AI Summit, ma anche protagonista di evoluzioni nelle dinamiche indo-mediterraneo pro-francesi). 🔗formiche.net

