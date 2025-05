Ripartono i lavori tra Feriolo e Fondotoce | da lunedì al via un nuovo cantiere

nuovo cantiere al via sulla Statale 33 tra Feriolo e Fondotoce, dove da lunedì 5 maggio tornano, per un mese, il senso unico alternato e i conseguenti rallentamenti al traffico.Anas ha infatti programmato il ripristino della pavimentazione con rifacimento dello strato di impermeabilizzazione. 🔗 Novaratoday.it - Ripartono i lavori tra Feriolo e Fondotoce: da lunedì al via un nuovo cantiere al via sulla Statale 33 tra, dove da5 maggio tornano, per un mese, il senso unico alternato e i conseguenti rallentamenti al traffico.Anas ha infatti programmato il ripristino della pavimentazione con rifacimento dello strato di impermeabilizzazione. 🔗 Novaratoday.it

