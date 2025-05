Rinvenuto nel fiume Pescara il cadavere di un uomo

cadavere di un uomo è stato Rinvenuto nel fiume Pescara dalla banchina sud nelle prime ore di venerdì 2 maggio. Sul posto sono intervenuti sia i soccorritori del 118 che i militari della guardia costiera.Iscriviti per leggere i nostri approfondimenti nella sezione DossierIn base alle.

Alzano Lombardo (Bergamo), trovato il cadavere di una giovane donna sul greto del fiume Serio: indagano i carabinieri - Il cadavere di una donna tra i 30 e i 35 anni è stato trovato questa mattina – domenica 6 aprile – ad Alzano Lombardo (Bergamo), nel greto del fiume Serio. L’allarme è stato lanciato da un passante poco dopo le 10: sul posto sono intervenuti i carabinieri, i mezzi del soccorso sanitario e i vigili del fuoco. Non si conosce ancora l’identità della donna né la dinamica dei fatti. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri e sulla morte non si esclude alcuna ipotesi. 🔗open.online

Cadavere di un uomo vicino a un fiume, si indaga sulle cause della morte - Massa, 14 febbraio 2025 – Il cadavere di una persona è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, a Massa, nella zona di Castagnola. Il ritrovamento è avvenuto vicino a un corso d'acqua. Le autorità non hanno ancora identificato la persona, ma sembra trattarsi di un uomo. Rimane da chiarire se il decesso sia avvenuto a causa di traumi o per un evento naturale, come un malore improvviso. Sul luogo dell'incidente sono giunti un'automedica di Massa, i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di recupero del corpo e le forze dell'ordine. 🔗lanazione.it

Alzano Lombardo (Bergamo), il cadavere di una donna sul greto del fiume Serio - Si tratterebbe di una giovane dell'apparente età di 30-35 anni. La procura ha ordinato di effettuare l'autopsia 🔗tgcom24.mediaset.it

Rinvenuto un cadavere nei pressi del Tevere - il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto in località Ponte Valleceppi, all’altezza di via dei carpentieri, dove è stato segnalato il rinvenimento di un cadavere sull’ansa del Tever ... 🔗ilmetropolitano.it

Cadavere rinvenuto in serbatoio dismesso a Filetto - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto oggi, nella tarda mattinata, a Filetto (Ch). La salma è stata trovata in un serbatoio dell'acqua dismessa, non più utilizzata da oltre 20 anni. Era in una ... 🔗abruzzolive.tv

Ponte Valleceppi, ritrovato un cadavere nel fiume Tevere - Agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in località Ponte Valleceppi, all’altezza di via dei Carpentieri, dove è stato segnalato il rinvenimento di un cadavere sull’ansa del Tevere P ... 🔗informazione.it