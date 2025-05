Rinnovo Meret Manna al lavoro con l’agente del giocatore

Il rinnovo di Meret e l’annuncio sul futuro di Anguissa e Osimhen: Manna allo scoperto - Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di diverse situazioni in casa azzurra: dai rinnovi di Olivera e Meret, passando per il futuro di Anguissa e Osimhen. In casa Napoli si pensa costantemente al prossimo duello a tema Scudetto contro l’Inter: allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, andrà in scena uno scontro diretto che potrebbe dire molto in merito alla lotta per il Tricolore, che si è resa più avvincente in seguito al sorpasso dei nerazzurri in occasione dell’ultima giornata di Serie A (che ha visto gli azzurri ... 🔗spazionapoli.it

Napoli, incontro tra Pastorello e Manna: Meret vicino al rinnovo biennale - Napoli, incontro tra Pastorello e Manna: Meret vicino al rinnovo biennale"> Mattinata di contatti in casa Napoli, dove si è svolto un incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Federico Pastorello per discutere del rinnovo contrattuale di Alex Meret. Il portiere azzurro, in scadenza nel 2025, è ormai da tempo uno dei pilastri della rosa e il club è determinato a blindarlo. L’incontro ha fatto registrare progressi significativi, anche se resta da definire un dettaglio economico legato a un bonus richiesto dalla parte del giocatore. 🔗napolipiu.com

Pastorello sul rinnovo di Meret: “Dialogo aperto, siamo ottimisti per la fumata bianca” - Pastorello sul rinnovo di Meret: “Dialogo aperto, siamo ottimisti per la fumata bianca”"> Federico Pastorello, agente di Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di TMW per fare il punto sulla situazione contrattuale del portiere, il cui accordo con il Napoli scade a giugno: “Chi conosce Alex sa che è sempre stato un portiere completo, tra i più tecnici d’Europa. A Napoli, in alcuni momenti, è stato criticato forse in modo eccessivo, ma ha una grande forza mentale e basa il suo percorso su lavoro e costanza. 🔗napolipiu.com

