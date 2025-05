Rincari fino all' 80% per la spesa e il record non è dell' olio | come sono cambiati i prezzi genovesi in tre anni

Riempire il carrello al supermercato è sempre più costoso. Può sembrare una frase fatta, un luogo comune, una chiacchiera da bar. Ma i dati parlano chiaro. GenovaToday ha analizzato i prezzi medi disponibili sul sito ufficiale del ministero delle Imprese e del made in Italy, li ha elaborati e ha.

Gli investimenti realizzati in Italia nel settore idrico sono in crescita e hanno raggiunto i 65 euro annui per abitante nel 2023, con una crescita stimata fino a 72 euro annui nel 2024 e fino a 80 euro nel 2025, anche per effetto dei progetti legati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È quanto emerge dal Quaderno del Blue Book "Investimenti per la sicurezza idrica e la qualità del servizio", realizzato dalla Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia, presentato a Roma nella sede del Cnel.

Saranno i consumatori statunitensi a pagare lo scotto dei dazi con cui il presidente Usa Donald Trump vuol "punire" Messico, Canada e Cina per l'export negli Usa del fentanyl o delle sue componenti chimiche e l'immigrazione clandestina. Il meccanismo è semplice: le tariffe sono l'equivalente di una tassa sui beni importati, ma le aziende produttrici tendono a pagarne solo una parte e scaricare il resto sull'acquirente sotto forma di prezzi più alti.

AliExpress festeggia il 15° anniversario con sconti fino all'80% e coupon sconto esclusivi a esaurimento che sono già prenotabili da oggi!

