Rimpasto? Il Pd non abbocca le cose si fanno non si annunciano

fanno sapere che non "gli atti politici si mettono in atto e non si annunciano solo, forse sempre per il gioco tutto interno tra i due sindaci", dice il consigliere comunale Luca Cipriano."Azzerare la giunta sarebbe il minimo. Ma è solo una farsa", aggiunge dicedosi indisponibile insieme a tutta la coalizione del centrosinistra ad una eventuale "maggioranza di salute pubblica", di cui pure si vocifera in queste ore. "Noi rimaniamo all'opposizione.

