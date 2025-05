Rimini aggredisce e rapina due turisti armato di machete | nei guai 16enne modenese

Rimini, 2 maggio 2025 – Momenti di paura nella notte a Marina Centro: un 16enne, armato di un machete lungo 52 centimetri, ha aggredito e rapinato due turisti provenienti da Milano, in viale Vespucci. Fuggito con i soldi e i gioielli delle vittime, il giovane di Modena è stato però intercettato e fermato dai carabinieri della compagnia di Rimini.La vicenda è stata resa nota dall'Usmia (Unione sindacale militari interforze associati) Emilia-Romagna, tornata ad accendere i riflettori sulla diffusione crescente di armi bianche tra giovani e giovanissimi. Secondo quanto ricostruito, il minorenne si è avvicinato al gruppo di turisti brandendo il machete, minacciandoli e costringendoli a consegnare denaro e oggetti di valore. L’allarme è scattato immediatamente e le pattuglie dell’Arma, già presenti sul territorio per i servizi di controllo notturno, sono riuscite a rintracciare e fermare il giovane poco dopo l’aggressione. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Rimini, aggredisce e rapina due turisti armato di machete: nei guai 16enne modenese , 2 maggio 2025 – Momenti di paura nella notte a Marina Centro: undi unlungo 52 centimetri, ha aggredito eto dueprovenienti da Milano, in viale Vespucci. Fuggito con i soldi e i gioielli delle vittime, il giovane di Modena è stato però intercettato e fermato dai carabinieri della compagnia di.La vicenda è stata resa nota dall'Usmia (Unione sindacale militari interforze associati) Emilia-Romagna, tornata ad accendere i riflettori sulla diffusione crescente di armi bianche tra giovani e giovanissimi. Secondo quanto ricostruito, il minorenne si è avvicinato al gruppo dibrandendo il, minacciandoli e costringendoli a consegnare denaro e oggetti di valore. L’allarme è scattato immediatamente e le pattuglie dell’Arma, già presenti sul territorio per i servizi di controllo notturno, sono riuscite a rintracciare e fermare il giovane poco dopo l’aggressione. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

