Rimesso in libertà dopo essere evaso dai domiciliari

Torna libero Nicola Macchione, 27enne di Trentola Ducenta, sorpreso il 30 aprile in strada ad Aversa da una pattuglia del locale commissariato nonostante fosse agli arresti domiciliari. Macchione e Bruno Severino, 28enne di Aversa, nella serata del 23 aprile, si sarebbero introdotti nell'istituto.

