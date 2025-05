Rigori ancora amari per la Rari Nantes Florentia | la salvezza passa dalla sfida a Catania

Rari Nantes Florentia – Olympic Roma 14-15 dtr (10-10 dts, 3-5 1-1 4-2 2-2)RN Florentia: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 5, N. Benvenuti, G. Bini, D. Borghigiani 2, G. Gioia, U. Visciani. All. MinettiTRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: A. Giannotti, S. Ballarini 1, A. Vitale 1, T. Lo Re, S. Vidovic 3, Leporale 2, G. Cianchetti, B. Kadar 2, C. Mirarchi 1, M. De Robertis, A. Tartaro, F. Patti, T. Peluso, L. Cotugno. All. FiorilloARBITRI: Castagnola e CavalliniNOTE: Tempi regolamentari terminati 10-10. Sequenza dei Rigori: Mirarchi gol, Sordini gol; Leporale gol, Stocco palo; Tartaro parato da Cicali, De Mey gol; Cianchetti gol, Di Fulvio gol; Lo Re gol, Benvenuti gol; Mirarchi gol, Sordini parato da Peluso. Espulsi nel quarto tempo Vidovic (OR) e Borghigiani (F) per gioco scorretto. 🔗 – Olympic Roma 14-15 dtr (10-10 dts, 3-5 1-1 4-2 2-2)RN: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 5, N. Benvenuti, G. Bini, D. Borghigiani 2, G. Gioia, U. Visciani. All. MinettiTRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: A. Giannotti, S. Ballarini 1, A. Vitale 1, T. Lo Re, S. Vidovic 3, Leporale 2, G. Cianchetti, B. Kadar 2, C. Mirarchi 1, M. De Robertis, A. Tartaro, F. Patti, T. Peluso, L. Cotugno. All. FiorilloARBITRI: Castagnola e CavalliniNOTE: Tempi regolamentari terminati 10-10. Sequenza dei: Mirarchi gol, Sordini gol; Leporale gol, Stocco palo; Tartaro parato da Cicali, De Mey gol; Cianchetti gol, Di Fulvio gol; Lo Re gol, Benvenuti gol; Mirarchi gol, Sordini parato da Peluso. Espulsi nel quarto tempo Vidovic (OR) e Borghigiani (F) per gioco scorretto. 🔗 Corrieretoscano.it

Su questo argomento da altre fonti

Rari Nantes Florentia, salvezza rimandata: a Roma finisce ko ai rigori - Olympic Roma – Rari Nantes Florentia 16-14 dtr (11-11 dts) TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: A. Giannotti, S. Ballarini, A. Vitale 3, T. Lo Re 1, S. Vidovic 1, Leporale 2, G. Cianchetti, B. Kadar 1, C. Mirarchi, M. De Robertis 2, A. Tartaro 1, F. Patti, T. Peluso, L. Cotugno. All. FiorilloRN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri 1, M. Stocco 2, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, N. Hofmeijer 1, T. Turchini, G. Cardoni, S. 🔗corrieretoscano.it

Pallanuoto, Muri Antichi sconfitti dalla quotata Rari Nantes Salerno - Troppa Rari Nantes Salerno per i Muri Antichi. La squadra etnea è stata sconfitta in trasferta dalla vice capolista per 15 a 10 nel campionato di serie A2 di pallanuoto maschile. I padroni di casa la sbloccano subito con De Simone, sfruttando l'uomo in più . Reagisce la Giorgini con una bella... 🔗cataniatoday.it

Nuoto, i giovani del Rari Nantes protagonisti a Carpi nella finale regionale a squadre - Domenica la piscina comunale di Carpi ha ospitato la finale regionale a squadre Fin, che ha visto competere le otto migliori formazioni dell'Emilia Romagna divise per categoria e sezione. Una giornata di sport, dove la giovane generazione Rari Nantes di nuotatori ha dimostrato grande... 🔗forlitoday.it

Ne parlano su altre fonti

A2, i rigori decidono i playoff: promosse la blasonata Florentia e la matricola Olympic; Pallanuoto: due sconfitte nel weekend per le squadre maschile e femminile della Rari Nantes Imperia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Rigori ancora amari per la Rari Nantes Florentia: la salvezza passa dalla sfida a Catania - Rari Nantes Florentia - Olympic Roma 14-15 dtr (10-10 dts, 3-5 1-1 4-2 2-2) RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini ... 🔗msn.com

Pro Recco in finale scudetto. Annullata l'ultima rete della Rari Nantes Savona - I savonesi erano riusciti a rimontare con un pareggio di 9-9, ma per una frazione di secondo la rete del pareggio è stata annullata ... 🔗rainews.it

Rari Nantes Savona, così fa male: Rizzo pareggia allo scadere ma rete annullata, Pro Recco in finale Scudetto - Un super dribbling del capitano porta al pareggio 9 a 9 annullato per una frazione di secondo: biancorossi vicinissimi all'impresa ... 🔗msn.com