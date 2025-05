Riforma ticket sanitari in Emilia Romagna | ecco cosa cambia da oggi 2 maggio 2025

Riforma ticket sanitari in Emilia Romagna: ecco cosa cambia da oggi 2 maggio 2025. Maggiorazione di 2,20 euro a confezione valida solo per i medicinali di classe A, quelli mutuabili. Ecco chi è esente e come risparmiare: tutte le informazioni utili

Dal 2 maggio la riforma dei ticket sanitari: come cambia il costo dei farmaci in Emilia Romagna - Ecco la nostra guida agli acquisti con Achille Gallina Toschi, presidente regionale di Federfarma. Maggiorazione di 2,20 euro a confezione valida solo per i medicinali di classe A, quelli mutuabili 🔗ilrestodelcarlino.it

Sanità, riforma dei ticket in Emilia Romagna: contributo fino a un massimo di quattro euro. Le categorie esenti - Un contributo richiesto sull’acquisto dei farmaci, con le fasce più vulnerabili, per reddito o patologia, comunque esentate per quanto riguarda i farmaci correlati alla patologia, secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione. Partirà dal 2 maggio 2025 la riforma dei ticket... 🔗cesenatoday.it

Stangata in Emilia Romagna, la manovra De Pascale: aumentano Irpef, ticket sanitari, bollo auto e Irap - Bologna, 13 febbraio 2025 – Aumento dell'addizionale Irpef per gli ultimi due scaglioni di reddito (più di 28mila euro), riforma dei ticket sanitari con l'introduzione dei ticket anche sulla farmaceutica e dal 2026 aumento del 10% del bollo e dell'Irap, imposta sulle imprese. Sono le misure previste dalla giunta regionale nella proposta di bilancio 2025. "Una sorta di tassa di scopo - dice il governatore de Pascale - che servirà a mettere in sicurezza e anzi a potenziare il sistema sanitario regionale nonostante i tagli del governo, colmando un disavanzo di circa 200 milioni, e a ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa prevede la nuova riforma - Con la nuova riforma, i cittadini assistiti in Emilia-Romagna dovranno versare un ticket di 2,20 euro a confezione di medicinale ... ovvero quelli mutuabili e quindi a carico del sistema sanitario ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Farmaci di marca e generici: le differenze e come risparmiare - Achille Gallina Toschi, presidente regionale di Federfarma e titolare di farmacia, sottolinea che "esiste una differenza tra i farmaci di marca e quelli generici comunque prescritti dal medico: i ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Dal 2 maggio scattano i ticket su farmaci e visite specialistiche anche in Emilia-Romagna - Dal 2 maggio entra ufficialmente in vigore la riforma dei ticket sui farmaci di fascia A in Emilia-Romagna. La manovra, annunciata a febbraio dal presidente della Regione Michele de Pascale, prevede ... 🔗bolognatoday.it