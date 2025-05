Riforma del Mercato Unico | Nuove Misure per PMI e Digitalizzazione

Mercato Unico, con un impatto negativo sul commercio e sugli investimenti. Più servizi, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, le più colpite dalla frammentazione normativa, che possono trarre il massimo vantaggio da un Mercato interno europeo più integrato, più rapido e più digitale, con l'obiettivo di consentire alle imprese di stabilirsi in Europa in meno di 48 ore, come primo passo verso la visione a lungo termine di Enrico Letta". Sono questi i pilastri della Riforma del Mercato Unico elaborata dalla Commissione Ue. 🔗 Quotidiano.net - Riforma del Mercato Unico: Nuove Misure per PMI e Digitalizzazione Lotta alle barriere più dannose e ai troppi ostacoli che continuano a bloccare il

Cosa riportano altre fonti

Cina: presenta nuove misure per sostenere concorrenza leale su mercato - La Cina ha introdotto una serie di misure per migliorare l’attuazione delle norme di revisione per la concorrenza leale, nel tentativo di garantire condizioni di parita’ per tutti gli operatori del mercato e di costruire un mercato nazionale unificato libero da pratiche protezionistiche regionali. Le misure di 48 articoli, che entreranno in vigore il 20 aprile, forniscono dettagli sui requisiti generali di revisione, sulle responsabilita’ dei dipartimenti, sugli standard, sui meccanismi e sulle procedure di revisione, nonche’ sulle misure di supervisione, ha dichiarato oggi ... 🔗romadailynews.it

Orlando (Enit) “Puglia e Basilicata nuove scoperte per il mercato Usa” - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ un occasione bellissima per promuovere Puglia e Basilicata, due destinazioni importantissime e in continua crescita per il mercato americano”. Lo ha detto Caterina Orlando, Country Manager Usa & Mexico di Enit, in occasione dell’evento promosso all’Istituto Italiano di Cultura di New York per lanciare il nuovo volo diretto della Neos da NY a Bari. 🔗unlimitednews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bozza Ue per mercato unico, meno barriere a favore delle Pmi - (ANSA) - BRUXELLES, 02 MAG - Lotta alle barriere più dannose e ai troppi ostacoli che continuano a bloccare il mercato unico, con un impatto ... 🔗notizie.tiscali.it

Dazi, von der Leyen guarda alla riforma del mercato unico per rispondere a Trump - Paraguay e Uruguay), e poi il nuovo accordo Ue-Messico sempre in chiave anti-dazi Usa, e l’impegno per un accordo di libero scambio con l’India entro fine anno. Rimane il terzo punto, quello che ... 🔗eunews.it

Orcel: “Necessaria riforma mercato unico Ue, ai soci Unicredit un ritorno del 513% in 4 anni” - Orcel: “Necessaria riforma del mercato unico europeo” “Siamo entusiasti ... eccellenti trimestre dopo trimestre e ha fissato un nuovo benchmark per il settore bancario”. 🔗msn.com