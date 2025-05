Riforma del mercato unico | la Commissione Ue e il piano di Enrico Letta

mercato unico, con un impatto negativo sul commercio e sugli investimenti. Più servizi, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, le più colpite dalla frammentazione normativa, che possono trarre il massimo vantaggio da un mercato interno europeo più integrato, più rapido e più digitale, con l'obiettivo di consentire alle imprese di stabilirsi in Europa in meno di 48 ore, come primo passo verso la visione a lungo termine di Enrico Letta. Sono questi i pilastri della Riforma del mercato unico elaborata dalla Commissione Ue. 🔗 Quotidiano.net - Riforma del mercato unico: la Commissione Ue e il piano di Enrico Letta Lotta alle barriere più dannose e ai troppi ostacoli che continuano a bloccare il, con un impatto negativo sul commercio e sugli investimenti. Più servizi, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, le più colpite dalla frammentazione normativa, che possono trarre il massimo vantaggio da uninterno europeo più integrato, più rapido e più digitale, con l'obiettivo di consentire alle imprese di stabilirsi in Europa in meno di 48 ore, come primo passo verso la visione a lungo termine di. Sono questi i pilastri delladelelaborata dallaUe. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Commissione Europea: Invito alle aziende a investire nell'UE per stabilità e mercato unico - "Non commentiamo le dichiarazioni" altrui, "ma siamo molto fiduciosi di avere qui in Europa un'offerta molto attraente per le aziende che desiderano investire. Possiamo garantire stabilità, un mercato unico attraente e un sistema affidabile basato su regole". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Olof Gill, rispondendo a una domanda sulla possibilità che l'Ue apra alla proposta di Emmanuel Macron di sospendere gli investimenti negli Stati Uniti come ritorsione ai dazi di Donald Trump. 🔗quotidiano.net

Piazza del Popolo, in commissione Falcomatà ribadisce lo stop alle attività del mercato - In mattinata si è tenuta a palazzo San Giorgio nel corso della IX Commissione controllo e garanzia, presieduta da Massimo Ripepi, l’audizione del sindaco Giuseppe Falcomatà in merito alla sospensione del mercato in piazza del Popolo. Alla seduta hanno partecipato anche l’assessora alle attività... 🔗reggiotoday.it

Il Comparto unico in Friuli Venezia Giulia: la giusta riforma incompiuta (e costosa) - "Fannulloni!" Quando nel maggio del 2008 Renato Brunetta, fresco ministro dell'Innovazione e della Funzione pubblica del Berlusconi IV, mostra il pugno duro contro gli impiegati che non lavorano, in Friuli Venezia Giulia fanno spallucce: il tema non ci riguarda. Un mondo capovolto Altro che... 🔗triesteprima.it

Approfondimenti da altre fonti

Bozza Ue per mercato unico, meno barriere a favore delle Pmi - Lotta alle barriere più dannose e ai troppi ostacoli che continuano a bloccare il mercato unico, con un impatto negativo sul commercio e sugli investimenti. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Dazi, von der Leyen guarda alla riforma del mercato unico per rispondere a Trump - La presidente della Commissione europea non intende piegarsi alle minacce degli Stati Uniti e ai dazi decretati dal suo presidente Donald Trump, annuncia in Aula una strategia su cui non offre ... 🔗eunews.it

Commissione Europea: Invito alle aziende a investire nell'UE per stabilità e mercato unico - Possiamo garantire stabilità, un mercato unico attraente e un sistema affidabile basato su regole". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Olof Gill, rispondendo a una domanda sulla ... 🔗quotidiano.net