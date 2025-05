Rifiuti in via Bonagia | Rischi per la salute pubblica e per la sicurezza stradale

Con la presente desidero segnalare, per la seconda volta, la grave situazione di incuria e abbandono in cui versa la via Bonagia situata nell'omonimo quartiere. La strada è da tempo priva di interventi di pulizia ordinaria: è visibilmente piena di rifiuti, vegetazione incolta e materiali.

"Via Bonagia, strada in totale abbandono e piena di rifiuti" - Segnalo una situazione di grave degrado ambientale, la strada è invasa da rifiuti abbandonati... problema che persiste da mesi. Ormai la strada è riconosciuta come posto di discarica anche di rifiuti edili. 🔗palermotoday.it

