Rifiuti in fiamme in un terreno privato a Misterbianco intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato intorno alle 12:30 in un terreno privato di circa 1500 mq in via Desiderio La Placa, a Misterbianco. Le fiamme hanno coinvolto Rifiuti di vario genere presenti nell'area, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto è intervenuta una squadra.

Alatri, scoperta una grande quantità di rifiuti su un terreno privato. Denunciato il proprietario - La Polizia Locale di Alatri, nel corso di attività di contrasto all’attività di trattamento illecito dei rifiuti sul territorio comunale, ha proceduto al sequestro di un terreno agricolo che era stato adibito a deposito di rifiuti urbani e speciali da parte del proprietario. Quest’ultimo aveva... 🔗frosinonetoday.it

Discarica di rifiuti speciali scoperta dalla polizia locale: terreno agricolo sequestrato - Un cumulo di rifiuti speciali è stato scoperto dal comando della polizia locale di Cisterna nell'ambito di un'attività di controllo del territorio contro i reati di natura ambientale. L'area, che si trova a Doganella di Ninfa, in zona agricola e di pregio paesaggistico, è stata sottoposta a... 🔗latinatoday.it

Scarti edili, pneumatici e rifiuti di ogni genere sversati in un terreno: denunciato il proprietario - Rifiuti speciali sversati in un terreno, blitz della Forestale a Caianello. Nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora hanno individuato, in contrada “Montano”, un terreno agricolo in cui sono stati... 🔗casertanews.it

Scoperta una discarica abusiva in un terreno privato, proprietario denunciato - le indagini delle Fiamme Gialle sono state originate dal sorvolo di un velivolo del Corpo appartenente alla Sezione Aerea di Lamezia Terme che, nel corso di un volo di addestramento nell’area di ... 🔗soveratoweb.com

Una discarica abusiva di oltre 500 metri quadri in un terreno privato a Crotone - L’intera area, dopo aver informato la Procura di Crotone, è stata interamente posta sotto sequestro penale a disposizione della stessa Autorità Giudiziaria. La proprietaria del terreno su cui sono ... 🔗catanzaro.gazzettadelsud.it

Crotone. Rifiuti edili in un terreno privato, scattano sequestro e denuncia - Un 62enne di Crotone, C.P. le sue iniziali, è stato denunciato per aver sversato, all’interno di un’area di sua proprietà, circa 80 metri cubi di rifiuti misti provenienti da attività di ... 🔗cn24tv.it