Riduzione dei consumi energetici palazzo dei Giganti a caccia di soldi per stadio palestra e biblioteca

palazzo dei Giganti a "caccia" di soldi per tentare la transizione ecologica e la Riduzione dei consumi energetici. La Giunta ha deliberato di partecipare all’avviso pubblico “Cse 2025-Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica”, promosso dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza. 🔗 Agrigentonotizie.it - Riduzione dei consumi energetici, palazzo dei Giganti a "caccia" di soldi per stadio, palestra e biblioteca deia "" diper tentare la transizione ecologica e ladei. La Giunta ha deliberato di partecipare all’avviso pubblico “Cse 2025-Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica”, promosso dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza. 🔗 Agrigentonotizie.it

Consumi energetici e mobilità sostenibile, online il questionario Paesc rivolto ai cittadini - Il Comune di Reggio Calabria ha aderito al Patto dei Sindaci e sta sviluppando il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc); un’iniziativa strategica per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, il miglioramento dell’efficienza energetica e la promozione della mobilità... 🔗reggiotoday.it

I consumi energetici dell’IA sono eccessivi, obiettivo sostenibilità - MILANO (ITALPRESS) – “Oggi l’Intelligenza artificiale sta diventando una delle tecnologie più energivore al mondo, con una crescita molto accelerata. Esistono però approcci che stanno cercando di rendere questi sistemi più sostenibili”. A dirlo Stefano Bonetti, Professore di Fisica della materia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ospite di “Focus ESG”, format tv dell’Agenzia Italpress. fsc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Sarnico, luci spente in municipio e un incontro per ridurre i consumi energetici - Il Comune di Sarnico aderisce a M’illumino di meno 2025, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili con un incontro di sensibilizzazione e lo spegnimento delle luci esterne al municipio. In occasione dell’iniziativa, domenica 16 febbraio, il Comune spegnerà le luci esterne al municipio e lunedì 17 febbraio alle 20.30 all’Auditorium comunale di Sarnico promuoverà “Piccoli gesti di sostenibilità”, incontro dedicato a semplici azioni che possono fare la differenza nella riduzione dei consumi energetici, organizzato dall’Assessorato all’Ambiente, in ... 🔗bergamonews.it

Mof, Palazzo: "Riqualificazione energetica è fondamentale per economia competitiva e sostenibilità" - L'assessore regionale sul Mercato Ortofrutticolo di Fondi: "Proseguiamo con determinazione il percorso di transizione ecologica" ... 🔗latinaoggi.eu

Confindustria ‘boccia’ il decreto bollette. L’irritazione di Palazzo Chigi - Confindustria aveva avanzato proposte di modifica a costo zero, finalizzate ad avviare un primo, reale e strutturale alleggerimento del peso delle bollette energetiche per le imprese ... 🔗msn.com

L’impatto energetico e le soluzioni tecnologiche per ridurre i consumi dell’industria - di Alessandro Brizzi, General Manager di Renovis* L’industria del Food & Beverage rappresenta una delle eccellenze del sistema produttivo italiano. Con un fatturato annuo di 179 miliardi di euro, oltr ... 🔗ildenaro.it