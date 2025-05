Ricordo di Sergio Ramelli nel giardinetto chiuso | Un tempo militare a destra significava rischiare la vita

Sergio Ramelli, il giovane studente milanese ucciso 50 anni fa dai militanti di Avanguardia Operaia. Una commemorazione, quella fatta lo scorso 29 aprile (giorno della morte di Ramelli dopo settimane di agonia in ospedale) che a Monza ha il sapore della polemica. C'è rammarico.

Odio aperto e ipocrisia strisciante: a sinistra c'è sempre un "ma" da opporre al ricordo di Sergio Ramelli - C'è sempre qualche "ma", qualche precisazione da fare, qualche aspetto da puntualizzare. C'è sempre qualcosa che rende incompleta, a molte latitudini della sinistra, la possibilità di affermare nettamente che Sergio Ramelli fu una vittima innocente dell'odio politico e come tale andrebbe ricordata, senza cercare di attenuare la violenza di ciò che subì allora e la potenza del messaggio di pacificazione che oggi la sua storia potrebbe e dovrebbe trasmettere.

Il consiglio comunale dice no a un giardino in ricordo di Sergio Ramelli: "Una storia che fa ancora paura" - "Quella di Sergio Ramelli è davvero una storia che fa ancora paura". Lo scrive in una nota Casapound di Forlì-Cesena commentando la bocciatura del consiglio comunale di Cesena rispetto alla mozione presentata da Nicholas Pellegrini di Fratelli d'italia, per intitolare un giardino allo studente di...

Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, 23 assolti: "Nessun reato, solo omaggio e ricordo" - Lo scorso novembre il Tribunale di Milano ha assolto 23 imputati per "manifestazione fascista" per aver risposto alla "chiamata del presente" e fatto il "saluto romano" al corteo in memoria di Sergio Ramelli nel 2019. Per i giudici, quei gesti hanno avuto "solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo".

